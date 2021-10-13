В Северной Осетии назвали лауреатов премии имени Коста Хетагурова

Премии Коста Хетагурова удостоены книга «Колокола души» и спектакль «Праздник в горах»

Лауреатов премии имени Коста Хетагурова назвали в Серверной Осетии. Об этом сообщает «НИА Кавказ».

Победителями премии стали поэт и журналист Борис Касаев (книга «Колокола души: стихи») и авторский коллектив, состоящий из Алика Караева, Тимура Сикоева и Мераба Халиева за постановку «Праздник в горах». Спектакль поставлен при помощи конного театра «Нарты».

Премия имени Коста Хетагурова присуждается раз в три года за произведения литературы и искусства, получившие общественное признание и внесшие вклад в культуру Северной Осетии. В этот раз за победу в области литературы боролись четыре номинанта; на премию в области искусства претендовали семь кандидатов.

Коста Хетагуров — осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель, живший во второй половине XIX века. Он считается основоположником осетинской литературы.

12 октября сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет фотовыставка «Видеть мир сердцем» с работами мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева. Экспозиция откроется 14 октября.