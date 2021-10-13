В Дагестане запустили проект «Добрососедство»

Городское Собрание депутатов Махачкалы совместно с Миннац Республики Дагестан запускает проект «Добрососедство». Об этом сообщает «BezФормата» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации издания, инициатива нацелена на повышение взаимопомощи и поддержки между жильцами многоквартирных домов и укрепление межнациональных отношений. Помимо этого, организаторы «Добрососедства» планируют вовлекать жителей в процесс улучшения пространства, на котором они проживают.

В рамках проекта 13 октября в 17:00 на дворовой территории по улице Абдулхакима Исмаилова 21-г будет проведена посадка зеленых насаждений, замена ламп уличного освещения и других элементов общего пользования в многоквартирных домах.

Отмечается, что в мероприятии примут участие министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Селимов, председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Марис Ильясов, а также депутаты городского собрания и представители администрации города.

В июне в Республике Дагестан в девятый раз прошел межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья». В рамках программы состоялся мини-парад представителей всех регионов Северного Кавказа. Участие в мероприятии приняли ансамбли из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.

