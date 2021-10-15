Фестиваль украинской культуры состоится в Приморье

В Приморском крае пройдет фестиваль украинской культуры «Рiднi джерела». Об этом сообщает VladNews.
В фестивале примут участие десятки творческих коллективов Дальнего Востока, а также национально-культурные общественные организации. В программе мероприятия указаны выступление театра пародии Верки Сердючки, хоровод дружбы, ярмарка мастеров, конкурс венков, презентация национальной кухни и фотозоны.
Этнокультурный фестиваль стартует 16 октября. Он проводится в рамках проекта «Славянский берег». Его цель — укрепление дружеских отношений разных национальностей, проживающих в регионе.
12 октября сообщалось, что в Дербенте, Республика Дагестан, стартовал первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа «Кавказ обетованный». Темой мероприятия стала история горских евреев и еврейская культура.