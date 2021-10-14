В Петрозаводске установили памятник оружейнику из Шотландии Чарльзу Гаскойну

В Петрозаводске установили памятник шотландскому и российскому оружейнику Чарльзу Гаскойну, который жил в этом городе до 1803 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Памятник представляет собой фигуру самого Гаскойна, на нем также присутствуют барельефы, изображающие работу в заводских цехах. Скульптура выполнена из бронзы, а постамент и боковые решетки с рельефами, — из чугуна. Его установили на проспекте Карла Маркса, возле Александровского пушечно-литейного завода, которым Гаскойн руководил почти 20 лет.

Чарльз Гаскойн был директором Кэрронского металлургического завода под Эдинбургом. В Россию его пригласила Екатерина II. В Петрозаводске до сих пор сохранился его дом, и здесь же он завещал себя похоронить. Его могила находилась на Немецком кладбище до начала XIX века, после чего кладбище закрыли.

Ранее сообщалось, что в сквере Дружбы народов в Екатеринбурге установили памятник выдающемуся татарскому поэту Мусе Джалилю. В высоту памятник достигает 2,8 метра. Бюст поэта располагается на мраморном постаменте.