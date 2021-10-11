Спелеологи захотели сделать крымские пещеры безопаснее для туристов

Спелеологи взялись за благоустройство пещер в Крыму и начали устанавливать в них стационарные клеевые крючья (анкеры). К настоящему моменту участники некоммерческого проекта завершили работы уже в шести пещерах полуострова, сделав их более безопасными для туристов. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал автор идеи Максим Козлов.

«Уже оборудовано шесть пещер — Крубера, Эгиз-Тинах-1 и 2, Виола, Дублянского, Сказка, Большой Бузлук», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что упомянутые объекты — самые популярные и наиболее доступные среди туристов, приезжающих ознакомиться с «несложными пещерами полуострова».

Издание указывает, что на полуострове находится порядка 1762 пещер. И хотя должным образом подготовлены к посещению лишь восемь, желающих выступить в роли экскурсовода немало. Отмечается, что в основном перечне экскурсий официальных туроператоров и агентств спуск в вертикальные крымские пещеры не найти, однако некоторым удается отыскать гида для небезопасных спусков в интернете.

Цены на такие экскурсии варьируются: так, спуск в 60-метровую пещеру Крубера может стоить и 900, и 3000 рублей. По словам руководителя спелеоклуба «Карст» Руслана Светлова, разброс цен объясняется тем, что рынок никем не контролируется и не регламентируется.

Ранее сообщалось, что спелеологи Челябинской области очистили всемирно известную Игнатиевскую пещеру, которая является памятником истории и культуры федерального значения.