Россиянин в необычной манере изобразил Пушкина, Достоевского и Циолковского

Калужский художник Александр Музыченко изобразил Александра Пушкина, Федора Достоевского и Константина Циолковского в необычной для портретов известных личностей манере — в кубизме. В Калужском Доме музыки открылась выставка художника, на которой представлены более 70 работ Музыченко. Об этом сообщает Kp40.ru.

Кубизм — одно из любимых направлений художника, однако на выставке есть и реалистичные портреты, и натюрморты, и пейзажи. В экспозиции представлены даже религиозные картины — Музыченко какое-то время учился иконописи.

«Ездил я и в Загорск (Сергиев Посад), там при семинарии был кружок иконописи для монахов, я с ними занимался. Просто почувствовал эту энергию. И пошло дело. Мне важно передать энергию в своих работах. Раньше я живописью деньги зарабатывал. А теперь — хочу рисую, хочу — не рисую. И эта свобода многое значит», — рассказал художник.

Ранее художница Нина Капустина создала инсталляцию с облаками, которые светятся по ночам. Стрит-арт появился в центре Ростова-на-Дону и стал точкой притяжения любителей искусства. 21-летняя художница поместила инсталляцию на торце здания на улице Шаумяна. Облака созданы из объемного холлофайбера (утеплителя для верхней одежды), светодиодов и фанеры. Конструкцию Капустина повесила на водосток.