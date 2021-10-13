Нижегородцам предложили сходить на выставку в 3D-очках

В Техническом музее на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде открылась выставка стереофотографии «Нижний в 3D — взгляд через эпоху». Об этом сообщает портал NN.ru.

В экспозиции представлены стереоизображения города из собраний Русского музея фотографии, Фонда сохранения наследия имени Челнокова, Технического музея и Метамузея. Кроме того, на выставке показали зарубежные снимки — например, изображение «Титаника» или кадры пароходов на Миссисипи.

Для большего погружения в прошлое посетителям предложили пройтись по выставочным залам в 3D-очках — так снимки приобретают дополнительный объем и фактурность.

«Когда мы смотрим на стереофотографию, сделанную 150–160 лет назад, мы не чувствуем этого самого разрыва времени, мы чувствуем себя современниками», — рассказала автор проекта Дмитрий Новиков.

Ранее в октябре в Архангельске открылась масштабная межрегиональная выставка картин «Акварель в кубе». В ней участвуют 42 художника из 25 российских регионов. Всего участники представили для выставки 120 работ, выполненных в технике акварели.