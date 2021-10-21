В Городце пройдет кинофестиваль имени Александра Невского

В Городце, Нижегородская область, пройдет II кинофестиваль имени Александра Невского, приуроченный к 800-летию со дня рождения князя. Об этом сообщает портал «В городе N» со ссылкой на организаторов.

В конкурсную программу попали 20 короткометражных лент, снятых в 2020-м по 2021 году. Они были отобраны из более 700 заявок.

Гостями фестиваля станут режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев, артисты Ольга Кабо, Павел Баршак, Елена Панова, Олеся Судзиловская, Александр Носик, Ольга Кузьмина и Даниил Вахрушев.

Фестиваль начнется 22 октября и завершится 24-го числа.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае впервые пройдет международный фестиваль документального кино «Форма жизни», посвященный вопросам экологии. Мероприятие откроется 24 ноября.