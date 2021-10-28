В Северной Осетии отреставрируют Георгиевскую церковь

В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании отреставрируют четыре объекта культурного наследия, включая Георгиевскую церковь. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы празднование 1100-летия крещения Алании стало одним из крупнейших и запоминающихся культурных событий следующего года», — отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Уточняется, что будет проводиться реставрация таких объектов, как Церковь святого Георгия Победоносца, Георгиевская церковь, каменный крест «Зылын цырт» и башня в Ирафском районе. При этом к празднику в регионе уже отреставрировали 11 объектов культурного наследия, сняли четыре документальных фильма на тему памятной победы и разработали паломнические маршруты общей протяженностью более 210 километров. По словам Чернышенко, все эти мероприятия призваны показать глубокие исторические корни православия в стране и укрепить духовное единство проживающих в ней народов.

Уточняется, что всего в рамках празднования 1000-летия крещения Алании запланировано более 25 мероприятий. Кроме того, в следующем году будет выпущена памятная серебряная монета.