В Северной Осетии откроется форум «Память поколений»

В Северной Осетии пройдет патриотический форум «Память поколений». Об этом сообщает портал «15-й регион».

Форум откроется 15 октября и завершится 17-го числа. В нем смогут принять участие главы некоммерческих организаций и студенты. В рамках семинаров пройдут мастер-классы, квесты и теоретические занятия. Проводить их будут преподаватели, приглашенные из других регионов России.

«Память поколений» пройдет на базе санатория «Осетия».

Ранее в октябре сообщалось, что в Северной Осетии назвали лауреатов премии имени Коста Хетагурова. Победителями премии стали поэт и журналист Борис Касаев и авторский коллектив, состоящий из Алика Караева, Тимура Сикоева и Мераба Халиева.