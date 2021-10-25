В Северной Осетии восстановят средневековую жилую башню

В селе Унал Алагирского района Северной Осетии восстановят средневековую жилую башню. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на автора проекта Заурбека Цаллагова.

По его словам, речь идет о трехэтажной башне, которая находится на территории комплекса «Родовые башни». В ней планируется воссоздать быт жителей средневекового аланского селения.

«Уникальность проекта в том, что экспонаты будут не за стеклом, как в большинстве музеев. Это "живой" музей, где каждый гость становится частью этого пространства. Он может присесть на старинную деревянную лавочку, полежать на старинной деревянной резной кровати, притронуться к коврам, посуде, сесть за стол и так далее», — пояснил Цаллагов.

Он уточнил, что общая стоимость реставрационных работ составит около 5 миллионов рублей, при этом 3,3 миллиона из них выделены проекту в рамках гранта. Завершить все работы и открыть объект для посетителей планируется к весне 2022 года.

