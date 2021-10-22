Уфимскую водонапорную башню включили в реестр объектов культурного наследия

Старинную водонапорную башню в Уфе признали объектом культурного наследия регионального значения, согласно приказу от 20 октября 2021 года. Об этом сообщает портал «Башинформ».

Отмечается, что этим же указом были утверждены предмет охраны, границы территории водокачки и режим ее использования. Водонапорная башня находится по адресу улица Алтайская, 4. Основанием для закрепления за постройкой этого статуса стала экспертиза Министерства культуры.

Отмечается, что башня была построена в 1900-1901 годах в рамах проведения водопровода в Уфе. По назначению она использовалась до 1950-х. В 1960-1970-х в здании водокачки находилась обсерватория, а в конце 1980-х его вывели из эксплуатации.

Водокачка, выполненная в кирпичном стиле с элементами эклектики, является архитектурной доминантой местности и представляет интерес как образец технического сооружения рубежа веков. Постройка имеет и региональное значение, так как играла роль в снабжении Уфы питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Специалисты уже закончили необходимые подготовительные работы — провели предварительные раскопки и санитарную очистку территории, а также произвели замеры мечети. Сейчас эксперты занимаются подготовкой документов для получения разрешения на реставрацию.