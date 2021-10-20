Ульяновскую «Ундорию» захотели включить в сеть геопарков ЮНЕСКО

Власти Ульяновской области захотели включить «Ундорию» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В пресс-службе правительства региона уточнили, что соответствующие документы будут поданы 25 октября.

Данный вопрос обсуждался в ходе прошедшего 19 октября заседания Координационного совета под председательством губернатора Алексея Русских. Обращаясь к присутствующим, глава региона заметил, что в настоящий момент Россия в сети геопарков ЮНЕСКО представлена лишь одним объектом, который находится в Башкортостане.

По его словам, в заявке на включение в упомянутый список ульяновской «Ундории» есть два преимущества. «Первое — это уникальное археологическое и палеонтологическое наследие области, его плотная концентрация, продуманные туристические маршруты, а также значительный культурный и лечебный потенциал. Слаженная команда геопарка "Ундория" — второе преимущество», — заключил Русских.

Глава Ундоровского палеонтологического музея имени С.Е. Бирюкова, замдиректор геопарка «Ундория» Илья Стеньшин отметил, что геопарк стремится сохранить и популяризовать геологическое наследие. Включение в список ЮНЕСКО поможет достичь поставленной цели и спровоцирует приток не только российских, но и зарубежных туристов. «"Ундория" — это музей под открытым небом, открывающий каменную летопись юрского и мелового периодов. Здесь находятся 18 геологических разрезов, большинство из которых имеют мировое значение», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российский музей-заповедник «Танаис» захотели внести в список всемирного наследия — соответствующие документы уже отправили в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. Министра культуры Ростовской области Анна Дмитриева выступила на заседании правительства региона и отметила, что в настоящее время на территории области действуют 295 музеев, из них 50 — это объекты федерального значения, а 84 — регионального. Дмитриева отметила, что над включением «Танаиса» в список всемирного наследия работали несколько лет.