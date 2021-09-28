Под Ульяновском нашли скелеты двух ихтиозавров неизвестного вида

Сотрудники палеонтологического музея обнаружили на территории геопарка «Ундория» под Ульяновском скелеты сразу двух ихтиозавров. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам директора Ундоровского палеонтологического музея Ильи Стеньшина, оба животных относятся к неизвестному науке виду. Для извлечения останков из грунта понадобился месяц. Теперь научные сотрудники приступили к препарированию доставленных окаменевших костей.

«Находка, как обычно, была сделана случайно, в толще глины раннемелового возраста (130 миллионов лет) виднелось несколько крупных костей. При дальнейшем вскрытии породы обнажались все новые, и новые кости и для продолжения их извлечения потребовалось проводить немалое вскрытие берегового склона. Глина, при своей достаточной плотности, содержала грунтовые воды и это сильно осложняло работу», — рассказал Стеньшин.

Сотрудники музея отмечают, что уникальность находки состоит в том, что скелеты рептилий относятся к ранее неизвестному не только в России, но и в мире виду ихтиозавров. Точное заключение будет сделано после завершения изучения останков.