На Кубани начнут восстанавливать амфоры с помощью искусственного интеллекта

В Краснодарском крае археологи начнут восстанавливать расколовшиеся 2,5 тысячи лет назад амфоры с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Сергей Остапенко, передает ТАСС.

«В 2019 году мы открыли комплекс: дом сгорел в пожаре вскоре после поселения здесь первых колонистов, его цокольный этаж был полон амфорной тары... Уже второй год наши специалисты работают над этой "мозаикой"... Но часть пока находятся в работе, и мы хотим попробовать, получится ли использовать современные цифровые технологии для автоматического подбора фрагментов друг к другу», — рассказал Остапенко.

По его словам, несобранными остаются черепки от похожих сосудов. Их толщину, текстуру и контуры сейчас оценивают реставраторы, однако ученые планируют переложить эту функцию на специальную программу. Чтобы она заработала, сначала нужно создать трехмерные модели каждого из фрагментов. Получить их ученые смогут с помощью фотограмметрии, уточнил Остапенко.

Ранее на Кубани нашли клад древних монет III-IV веков, подтверждающий существование одной из древнейших христианских епархий на территории России. Клад был обнаружен Фанагорийской экспедицией Института археологии РАН. Находка представляла собой узелок с 80 монетами периода Боспорского царства III-IV веков, который был спрятан в горло разбитой амфоры.