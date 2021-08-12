В Крыму нашли византийскую печать IX-X века

Археологи во время раскопок княжеского дворца в Бахчисарайском районе Крыма нашли византийскую свинцовую печать IX-X века. Об этом рассказал глава экспедиции, декан истфака КФУ имени В. И. Вернадского Александр Герцен, передает РИА Новости.

Предполагается, что печатью владел византийский чиновник в бывшей столице средневекового княжества Феодоро. По словам Герцена, такая находка очень редкая, и она имеет большое значение для исследователей.

Благодаря ей важные византийские деятели «опечатывали» грамоты и официальные послания. «Мы нашли еще несколько похожих изделий, но они очень сильно оплавлены», — заявил глава экспедиции. Он пояснил, что остальные свинцовые печати оплавились из-за огня, так как «дворец погибал в пожаре».

Помимо этого, специалисты нашли почти полностью сохранившуюся керамическую амфору IX-X века. В ней, как считают исследователи, хранилась вода или вино.

В июле стало известно о начале археологических раскопок на территории крымского дворца, который в прошлом принадлежал правителям Феодоро. Небольшое княжество было в предгорьях Юго-западного Крыма в XIV-XV веках.

В VIII-IX веках эта территория, которая изначально была подконтрольна Византии, оказалась под властью хазар. Позже империя смогла восстановить свое влияние. В XIII-XIV веках регион принадлежал Золотой Орде. В процессе ослабления ее мощи местные христиане объединились и под византийским началом смогли создать православное княжество Феодоро.