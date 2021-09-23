Музей-заповедник «Танаис» захотели внести в список ЮНЕСКО

Музей-заповедник «Танаис» захотели внести в список всемирного наследия — соответствующие документы уже отправили в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра культуры Ростовской области Анну Дмитриеву.

Она выступила на заседании правительства региона и отметила, что в настоящее время на территории области действуют 295 музеев, из них 50 — это объекты федерального значения, а 84 — регионального. Дмитриева отметила, что над включением «Танаиса» в список всемирного наследия работали несколько лет.

«Танаис» — первый археологический музей-заповедник на территории России под открытым небом. В него входит античный город Танаис. Уточняется, что сам музей-заповедник является частью тура «Золотое кольцо Боспорского царства».

Летом в рамках этого проекта в Ростовской области провели пробег ретро-автомобилей. Его маршрут также пролегал через Москву, Геленджик, Крымск, Ялту, Севастополь и Щелкино.