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В России решили развивать проект по сохранению культурного наследия

В России решили развивать проект по сохранению культурного наследия
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Фото: Минкультуры России

В регионах России решили запустить проект по сохранению объектов культурного наследия Сохрани память, который реализован в четырех субъектах страны. Об этом сообщила председатель попечительского совета Национального мониториногового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой, передает ТАСС.

«Такие инициативы объединяют людей, дают им общую цель, помимо этого, люди узнают свою страну, свой регион», — сказала Любимова.

Мильская уточнила, что центр уже провел предварительную работу по развитию проекта.

В рамках проекта волонтеры в Московской, Тульской областях, Чечне и на Кубани осматривали объекты культурного наследия, оценивали их состояние и благоустраивали территории.

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