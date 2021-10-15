В Забайкалье стартовал фестиваль познавательного туризма «100 верст»

В Чите и Читинском районе 15 октября стартовал двухдневный фестиваль познавательного туризма «100 верст», посвященный истории, культуре и природе Ивано-Арахлейских озер, расположенных на территории одноименного заказника. О программе мероприятия со ссылкой на Министерство культуры Забайкальского края сообщает «Российская газета».

В пресс-службе ведомства отметили, что уникальные Ивано-Арахлейские озера оказывают влияние на развитие редких представителей флоры и фауны, встречающихся близ водоема. Указывается, что и с исторической точки зрения озера также важны, поскольку именно с этих мест началось освоение Даурских земель. Кроме того, на упомянутой территории расположены православные святыни и другие места, хранящие память о важных событиях прошлого.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, пресс-секретарь краевого министерства культуры Александра Добрынина упомянула, что в первый день гостей фестиваля ждут лекции о природе и истории Ивано-Арахлейских озер. Кроме того, будут презентованы туристические маршруты, тематическая экскурсия и исторический квест «По пути первопроходцев».

Во второй день фестиваля состоится автобусная экскурсия на озеро Шакша. Вместе с тем, организаторы готовятся провести праздничную программу в селе Беклемишево.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде стартовал XV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». В рамках фестиваля с 15-го по 18 октября пройдут показы на 23 площадках. Восемь фильмов соревнуются в конкурсной программе, также зрителей ждут шесть специальных и документальных программ и спецпоказы картин «В глубь России, в глубь веков» и «Восемь комнат. Ключи Есенина».