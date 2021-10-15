В Челябинской области пройдет театральный фестиваль «Сцена»

В Челябинской области пройдет 31-й областной фестиваль театров «Сцена». Об этом сообщает портал 1obl.ru.
Мероприятие начнется 19 октября и завершится 29-го числа. В рамках фестиваля 16 региональных театральных трупп представят постановки в пяти городах области. Показы пройдут в Озерске, Златоусте, Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Челябинске.
Фестиваль откроется постановкой «Номер 6» по пьесе Антона Чехова от Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Завершится «Сцена» в магнитогорском Театре драмы имени Пушкина, где пройдет награждение лауреатов фестиваля. Победители получат дипломы и денежные премии.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пройдет фестиваль украинской культуры «Рiднi джерела». В нем примут участие десятки творческих коллективов Дальнего Востока, а также национально-культурные общественные организации.