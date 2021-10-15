В Великом Новгороде стартовал фестиваль исторических фильмов «Вече»

В Великом Новгороде стартовал XV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Мероприятие открылось допремьерным показом фильма «Учености плоды» Игоря Угольникова, пишет ТАСС.

Картина рассказывает о том, что происходило в селе Михайловское во время оккупации в период Великой Отечественной войны. В исторической ленте закодированы драматургические произведения Александра Пушкина.

В рамках фестиваля с 15-го по 18 октября пройдут показы на 23 площадках. Восемь фильмов соревнуются в конкурсной программе, также зрителей ждут шесть специальных и документальных программ и спецпоказы картин «В глубь России, в глубь веков» и «Восемь комнат. Ключи Есенина».

Ранее в октябре сообщалось, что в Пермском крае впервые пройдет международный фестиваль документального кино «Форма жизни», посвященный экологии. Мероприятие откроется 24 ноября и завершится 28-го числа.