Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу московского «Эха»

II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу «Эхо», в рамках которой москвичи смогут увидеть представленные в Санкт-Петербурге фильмы. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Показы пройдут в московских кинотеатрах «Иллюзион» и «Художественный», а также в Центре документального кино с 14-го по 17 октября. Программа откроется показом в «Иллюзионе» фильма-победителя основного конкурса, картины «Девушка и паук» режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров.

Расписание показов доступно на сайте фестиваля. Там, а также на сайтах кинотеатров, можно приобрести билеты на показы.

II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходил с 6-го по 13 октября.