В Грозном робота «обучат» чеченскому языку

В Грозненском государственном нефтяном техническом университете резиденты «Хайпарка» приступили к разработке языкового модуля на чеченском языке для робота-консультанта. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

«Специально для данного проекта мы начали разрабатывать лингвистическую базу, куда загрузили информацию о компаниях-резидентах, инфраструктурных объектах и о предстоящих мероприятиях центра», — рассказал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Проект по обучения робота чеченскому языку планируется реализовать в следующем году. Пока он будет «говорить» только по-русски.

Ранее 13-летний школьник разработал мобильное приложении для изучения чеченского языка. Программа предусматривает два режима: игра и словарь. Если пользователь желает сыграть, то на экране будут появляться картинки с предметами — их названия нужно ввести в специальное поле.

