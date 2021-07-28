В Чечне появились указатели на трех языках

В Чечне появились дорожные указатели с названиями населенных пунктов, написанных сразу на трех языках. Об этом сообщает издание Islam News со ссылкой на Telegram-канал Alixandzinad.

В частности, подобный указатель был установлен при въезде в село Старые Атаги в Урус-Мартановском районе республики. Теперь название населенного пункта на знаке написано на русском, чеченском и английском языках.

Когда именно был установлен новый указатель, не уточняется, однако известно, что речь идет об относительно недавнем времени.

Как отмечает Islam News, скорее всего, установка знаков с текстом на трех языках связана с тем, что в Чечню стало приезжать больше туристов как из других российских регионов, так и из зарубежных стран.