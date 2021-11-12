Власти российского региона рассмотрят запретить продавать алкоголь без QR-кода

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания QR-кода. Об этом в пятницу, 12 ноября, со ссылкой на оперштаб российского региона пишет Znak.

Уточняется, что инициатива принадлежит уральскому ресторатору Евгению Урюпину. Именно он предложил местному правительству ввести такую систему.

Урюпин полагает, что это ускорит процесс вакцинации в Свердловской области. По его мнению, эта мера может быть гораздо эффективнее, чем QR-коды в общепите.

В регионе действует режим QR-кодов для посещения ряда общественных мест. В частности, заведений культуры и спорта, общепита, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Заместитель местного губернатора Павел Креков заявил, что список учреждений с входом по QR-коду может быть расширен.