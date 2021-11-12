В Кремле прокомментировали введение QR-кодов в транспорте

QR-коды в транспорте являются мировой практикой, которая признана многими государствами безальтернативной в условиях пандемии коронавируса. Так их введение прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, по этому законопроекту предстоит серьезная работа в парламенте с участием соответствующих специалистов.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 подтвердил, что прорабатывает с ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. О внесении соответствующих законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.

Позже стало известно, что в общественном транспорте Татарстана будут проверять QR-коды о вакцинации от коронавируса по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Это первый российский регион, который ввел данную меру.