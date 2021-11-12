В России решат вопрос получения QR-кодов для переболевших без обращения к врачу

В Госдуме предложили выдавать QR-коды для переболевших коронавирусом без обращения к врачу

В России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов, передает РИА Новости.

По словам Леонова, не все граждане с антителами к COVID имеют возможность получить QR-код, поэтому мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, не обращался за помощью к врачам и для тех, кто привился иностранными вакцинами.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении депутата к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил, что прорабатывает с ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. «Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», —сообщили в ведомстве.