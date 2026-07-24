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12:19, 24 июля 2026Спорт

Сборная Германии объявила нового главного тренера

Сборная Германии по футболу объявила о назначении Юргена Клоппа новым главным тренером
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сборная Германии по футболу объявила о назначении Юргена Клоппа новым главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на четыре года. Клопп заявил, что хочет создать команду, которая получает удовольствие от футбола.

С 2025 года Клопп работал на посту директора по международным связям компании «Ред Булл». До этого он в течение девяти лет возглавлял «Ливерпуль». Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды завоевывал Кубок английской лиги.

3 июля DFB объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом. Под его руководством команда проиграла в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

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