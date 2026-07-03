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09:26, 3 июля 2026Спорт

38-летний тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

2 июля состоялась встреча 38-летнего Нагельсмана с руководством Немецкого футбольного союза (DFB), на которой ему рекомендовали оставить должность. Специалист принял решение покинуть сборную, хотя изначально говорил, что не собирается этого делать.

Главным претендентом на пост главного тренера национальной команды является Юрген Клопп. Отмечается, что он готов встать у руля сборной, если DFB предложит ему работу.

29 июня сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылетела с турнира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее были парагвайцы.

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