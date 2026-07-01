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18:41, 1 июля 2026Спорт

Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Германии по футболу

Аналитики назвали Клоппа основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Юрген Клопп

Юрген Клопп. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Букмекеры назвали основного кандидата на пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Среди фаворитов букмекерских контор — Юрген Клопп (коэффициент на назначение 1,72) и Пеп Гвардиола (3,50). Клопп не работает уже третий год после ухода из «Ливерпуля», что эксперты связывают с его нежеланием возвращаться в тренерскую деятельность; при этом в последние месяцы появляются признаки, что он может изменить решение.

Ранее сборная Германии сенсационно вылетела с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/16 финала она проиграла сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда оказалась сильнее (4:3).

При этом главный тренер Юлиан Нагельсма не признает ошибок в подготовке к ЧМ‑2026. Он не планирует добровольно покидать пост.

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