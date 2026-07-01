Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Германии по футболу

Аналитики назвали Клоппа основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии

Букмекеры назвали основного кандидата на пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Среди фаворитов букмекерских контор — Юрген Клопп (коэффициент на назначение 1,72) и Пеп Гвардиола (3,50). Клопп не работает уже третий год после ухода из «Ливерпуля», что эксперты связывают с его нежеланием возвращаться в тренерскую деятельность; при этом в последние месяцы появляются признаки, что он может изменить решение.

Ранее сборная Германии сенсационно вылетела с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/16 финала она проиграла сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда оказалась сильнее (4:3).

При этом главный тренер Юлиан Нагельсма не признает ошибок в подготовке к ЧМ‑2026. Он не планирует добровольно покидать пост.