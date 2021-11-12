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Оперштаб подтвердил разработку законов о QR-кодах в транспорте и магазинах

Оперштаб: прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и магазинах
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил, что прорабатывает с ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об этом сообщает ТАСС.

В оперштабе добавили, что о внесении соответствующих законопроектов в Государственную Думу сообщат дополнительно.

11 ноября РБК со ссылкой на источник сообщил, что российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Поправки планируется ввести в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о подтверждении иммунизации граждан при посещении, к примеру, кафе и ресторанов, а также при посадке на поезд или самолет. При этом до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Однако с 1 февраля действовать он будет только со справкой о медотводе.

1
февраля
с этого числа вместо QR-кода нельзя будет предъявить отрицательный ПЦР-тест без медотвода

По словам одного из источников издания, мера является экстренной и обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Она будет действовать до июня 2022 года. Детализацию новых норм поручат регионам.

Какие регионы уже ввели QR-коды в транспорте и общепите?

Позднее 11 ноября стало известно, что в общественном транспорте Татарстана будут проверять QR-коды о вакцинации от COVID-19 по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Это первый российский регион, который ввел такую меру. QR-коды понадобятся во всем внутриреспубликанском транспорте, их будут проверять на входе. Также Минздрав региона рассматривает возможность выдачи специального QR-кода для людей с медотводом от прививки.

При этом власти Смоленской области 11 ноября приняли решение о введении QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, для посещения заведений общественного питания. Изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса внес губернатор российского региона Алексей Островский. В качестве документа, по которому будет осуществляться проход в кафе и рестораны, принимается также медотвод или отрицательный ПЦР-тест.

Что думают вирусологи?

Введение QR-кодов в общественном транспорте, магазинах и кафе может действительно помочь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России, заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Вирусолог пояснил, что такая мера предотвратит контакты привитых граждан с теми, кто не прошел вакцинацию. Применение электронных пропусков с совокупности с масштабной вакцинацией будет намного эффективнее в борьбе с распространением COVID-19, чем введение периодов нерабочих дней, добавил Нетесов.

Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь заявил, что ввод обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте был бы великолепным. Такая мера положительно скажется на подавлении распространения дельта-штамма коронавируса, считает Гинцбург.

Он также добавил, что введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте послужит препятствием для других штаммов вируса.

Авиабилеты по QR-кодам

Второй законопроект правительства предлагает внести изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, обязав предъявлять QR-коды при покупке билетов на рейс. Требование вступит в силу с даты, которую установит кабмин. Пропуск для проезда на транспорте можно будет получить россиянам с отрицательным ПЦР-тестом, при этом правительство может установить дату, после которой QR-код будет выдаваться только при наличии данных о вакцинации против COVID-19 или медотвода от прививки.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин на этом фоне предложил внедрить QR-коды при регистрации на рейс, а не при покупке авиабилетов. По его словам, в случае, если авиакомпании будут запрашивать документ у пассажиров перед бронированием полета, это скажется на стоимости бюджетных билетов, которые продаются заранее. Он также отметил, что перед введением QR-кодов необходим переходный период, во время которого необходимо разрешить туристам летать с ПЦР-тестами.

Условие полной отмены QR-кодов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полная отмена QR-кодов и других ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19, возможна лишь после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета. По его словам, общественный иммунный порог не является константой, за счет повторной вакцинации он должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке.

При этом дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19 в России, по его словам, могут быть введены из-за недостижения уровня коллективного иммунитета.

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