Разработчик «Спутника V» оценил идею ввода QR-кодов в общественном транспорте

Ввод обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте был бы великолепным. Таким образом оценил идею разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РБК.
«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация», — объяснил специалист.
По его словам, подобная мера положительно скажется на подавлении распространения дельта-штамма коронавируса, а также послужит препятствием для других штаммов вируса.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 нужно включить в национальный календарь прививок и сделать ее обязательной. Кроме того, он выразил мнение, что пандемия завершится при условии вакцинации от коронавируса 70-75 процентов населения Земли.