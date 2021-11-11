Разработчик «Спутника V» оценил идею ввода QR-кодов в общественном транспорте

Глава центра Гамалеи Гинцбург: ввод обязательных QR-кодов в транспорте был бы великолепен

Ввод обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте был бы великолепным. Таким образом оценил идею разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РБК.

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«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация», — объяснил специалист.

По его словам, подобная мера положительно скажется на подавлении распространения дельта-штамма коронавируса, а также послужит препятствием для других штаммов вируса.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 нужно включить в национальный календарь прививок и сделать ее обязательной. Кроме того, он выразил мнение, что пандемия завершится при условии вакцинации от коронавируса 70-75 процентов населения Земли.