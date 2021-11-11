Первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте

В общественном транспорте Татарстана будут проверять QR-коды о вакцинации от COVID-19

В общественном транспорте Татарстана будут проверять QR-коды о вакцинации от COVID-19. Это первый российский регион, который ввел такую меру. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского оперштаба по распространению коронавирусной инфекции.

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Данная ограничительная мера была введена по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. QR-коды понадобятся во всем внутриреспубликанском транспорте, их проверкой будет заниматься перевозчик на входе в транспортное средство.

Пассажиры смогут предъявить QR-код, полученный на портале госуслуг, при полной вакцинации или перенесенном COVID-19. Также Минздрав региона рассматривает возможность выдачи специального QR-кода для людей с медотводом от прививки.

Перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение специального оборудования для проверки QR-кодов, заявили региональные власти.

Ранее в Государственной Думе одобрили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили разработку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19, они будут действовать до июня 2022 года.