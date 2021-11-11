В Госдуме поддержали введение обязательных QR-кодов в транспорте и кафе

В Государственной Думе одобрили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Предложение поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, пишет РИА Новости.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый заявил, что введение обязательных QR-кодов в транспорте является оправданной мерой. По его словам, в этом случае речь идет не о нарушении прав граждан, а лишь об их защите. Так, если россиянин без прививки зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно сможет заразиться, подчеркнул сенатор.

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О том, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте, сообщил РБК со ссылкой на источник в кабмине. Стало известно, что данные меры связаны с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией, они будут действовать до июня 2022 года.

Кроме того, о высокой эффективности цифровых пропусков в период пандемии заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что введение QR-кодов по всему миру помогает людям принять решение о необходимости вакцинации от коронавируса.