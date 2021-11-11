Правительство задумало узаконить QR-коды в кафе и транспорте

Российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Речь идет о подтверждении иммунизации граждан при посещении, к примеру, кафе и ресторанов, а также при посадке на поезд или самолет. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, который участвовал в подготовке документа, а также источник в кабмине.

Один из источников издания уточнил, что данная мера является экстренной и обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Подействует она до июня 2022 года. Поправки планируется ввести в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Детализацию новых норм поручат регионам, уточняет издание. Таким образом, власти задумали обеспечить доступ людей на культурные мероприятия, в заведения общепита, объекты розничной торговли и другие организации по QR-коду, свидетельствующему о том, что человек сделал прививку, переболел коронавирусом или у него есть справка о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Конкретные объекты, которые можно будет посетить по коду, также установят регионы.

Согласно информации источника, до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Однако с 1 февраля действовать он будет только со справкой о медотводе.

Уточняется также, что ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, продуктовые магазины и объекты розничной торговли с товарами первой необходимости.

Отдельно также будет установлен порядок посещения общественных мест иностранцами, привитыми зарубежными вакцинами. Нормы для них установит главный санитарный врач, передает РБК.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полная отмена QR-кодов и других ограничений, введенных из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране, возможна лишь после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета.

QR-коды в России ввели с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что их использование во время пандемии показало высокую эффективность. Он отметил, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает гражданам принять решение о необходимости вакцинации против COVID-19.