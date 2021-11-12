Иммунолог оценил влияние обязательных QR-кодов на ситуацию с COVID-19 в России

Введение обязательных QR-кодов в магазинах и транспорте косвенно повлияет на темпы вакцинации против COVID-19 в России. Так влияние новой меры на ситуацию с коронавирусом в стране оценил иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру».

«Скорее всего, подобные меры увеличат долю вакцинировавшихся, и, соответственно, за счет этого возникнет противоэпидемический эффект. (...) У нас 35 процентов условно привилось, еще 25 могут привиться — это не антиваксеры, а те, кто сомневаются или ждут какой-то информации, которых сбивают с толку панические сообщения о том, что мы все умрем, мутации образуются и бесплодие от вакцинации», — сказал специалист.

При мнению Крючкова, часть антикоронавирусных мер и должна быть связана с неудобствами для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. «Иногда государство себе позволяет себе вводить сильные неудобства, прямые сегрегационные мероприятия, иногда — мягкие. Но в любом случае, к сожалению, на текущем периоде без этого вряд ли обойдешься, потому что рассчитывать на широкое понимание при таком количестве тяжелых больных и трупов не приходится», — пояснил он.

Иммунолог добавил, что введение обязательных QR-кодов не должно исключать и другие меры, в том числе положительную стимуляцию населения за пройденную вакцинацию.

Ранее правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. Кроме того, планируется, что с 1 февраля 2022 года QR-коды перестанут выдавать тем, у кого отрицательный результат ПЦР-теста — их смогут получить лишь те, у кого медотвод от вакцинации.