В РЖД начали проработку деталей по введению QR-кодов в поездах

В РЖД начали проработку мер по введению QR-кодов на железнодорожном транспорте

В пресс-службе РЖД сообщили, что компания начала проработку деталей введений QR-кодов на железнодорожном транспорте. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что новые правила проезда в поездах будут определяться положениями законодательства.

«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства», — подчеркнули в холдинге.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Россия станет не первой страной в мире, установившей подобные ограничения. Так, похожие меры уже приняты в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ около полугода назад. «Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест», — добавили в РЖД.

Ранее в ноябре сообщалось, что кабмин разработал два законопроекта, определяющие порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Данные меры связаны с ухудшением ситуации с заболеваемостью в стране. Уточняется, что они будут действовать до июня 2022 года.