В Совфеде оценили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте

Введение обязательных QR-кодов в транспорте является оправданной мерой. Так эту идею оценил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый, пишет РИА Новости.

Сенатор отметил, что это оправданная мера для защиты непривитых от COVID-19 людей, которые входят в группу риска. Вместе с тем Круглый уточнил, что в данном случае речь идет не о нарушении прав россиян, а только об их защите. Так, если человек без прививки зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно сможет заразиться, объяснил медик.

Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что кабмин разработал два законопроекта, определяющие порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Данные меры связаны с ухудшением ситуации с коронавирусом. Уточняется, что они будут действовать до июня 2022 года.

В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией подтвердили разработку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. Отмечается, что о внесении соответствующих законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.