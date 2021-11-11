Кремль ответил на вопрос о введении новых ограничений из-за коронавируса

Песков: дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом пока не планируются

На федеральном уровне не планируется введение дополнительных ограничений из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

По его словам, регионы пока сами принимают решения.

Песков также сообщил, что введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось на совещании у президента с кабинетом министров. При этом он отметил, что к новым ограничениям может привести недостижение коллективного иммунитета.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что за время нерабочих дней, введенных в России с 30 по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились на 2,1 процента. Она подчеркнула, что необходимо продолжить контроль и реализацию необходимых мер.