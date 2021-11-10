Голикова доложила Путину о результатах нерабочей недели

За время нерабочих дней, введенных в России с 30 по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились на 2,1 процента. Об этом доложила президенту России Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

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Глава государства в ходе совещания с правительством попросил Голикову проинформировать о ситуации с COVID-19 по итогам нерабочей недели. По словам вице-премьера, некоторая стабилизация ситуации наблюдается, но говорить о том, что в целом заболеваемость снижается, нельзя.

«Несмотря на то что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижение темпов прироста развития заболеваемости и, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизировалась и распространение инфекции снижается, не можем», — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что необходимо продолжить контроль и реализацию необходимых мер. «Прошу вашей поддержки и соответствующего дополнительного указания регионам о необходимости осуществления тех мер, которые были вами поручены на предыдущем совещании с членами правительства», — обратилась Голикова к Путину.

По решению президента в России с 30 октября по 7 ноября включительно были объявлены нерабочие дни. Регионам с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 было разрешено вводить их раньше и продлять — на усмотрение местных властей.