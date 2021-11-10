В Роспотребнадзоре оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Нерабочие дни дали положительный эффект, с их помощью удалось разорвать цепочки заражений COVID-19. Так длинные выходные оценил замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит РИА Новости.
В большинстве регионов России сократился прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией и ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, отметил Горелов.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему, как нерабочие дни отразились на ситуации с распространением COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нерабочие дни продемонстрировали значительное снижение темпов прироста случаев COVID-19. По ее словам, на минувшей неделе он составил всего 2,1 процента.