В Роспотребнадзоре оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Нерабочие дни дали положительный эффект, с их помощью удалось разорвать цепочки заражений COVID-19. Так длинные выходные оценил замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит РИА Новости.

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В большинстве регионов России сократился прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией и ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, отметил Горелов.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему, как нерабочие дни отразились на ситуации с распространением COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нерабочие дни продемонстрировали значительное снижение темпов прироста случаев COVID-19. По ее словам, на минувшей неделе он составил всего 2,1 процента.