Российский инфекционист назвал условие для спада заболеваемости COVID-19

Горелов: для спада заболеваемости COVID-19 необходим коллективный иммунитет в 80 процентов

Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен при условии формирования коллективного иммунитета не менее 80 процентов. Такое условие назвал замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24», передают «Известия».

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«Вирус начнет ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80 процентов», — заявил Горелов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в настоящее время в среднем по стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 48,4 процента. Чтобы добиться достижения коллективного иммунитета в 80 процентов, необходимо еще привить около 22 миллионов человек и ревакцинировать примерно 9 миллионов человек, считает вице-премьер России.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае задержки с достижением коллективного иммунитета в России многие усилия, предпринятые в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране, пойдут насмарку. При этом он подчеркнул, что информацию о важности достижения коллективного иммунитета необходимо доносить до жителей всей страны.