Путин предупредил о последствиях задержки с достижением коллективного иммунитета

В случае задержки с достижением коллективного иммунитета в России многие усилия, предпринятые в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране, пойдут насмарку. О таких последствиях предупредил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку», — заявил глава государства в ходе совещания с правительством.

При этом он подчеркнул, что информацию о важности достижения коллективного иммунитета необходимо донести не только до членов кабмина, но и до всех жителей страны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России было бы желательно довести до 90-95 процентов. При этом в настоящее время, уточнила она, в среднем по стране данный показатель составляет 48,4 процента.

