Голикова призвала всех невакцинированных россиян сделать прививку от COVID-19

Все россияне, у которых нет противопоказаний, должны сделать прививку от COVID-19. С таким призывом выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства она также уточнила, что в настоящий момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по стране составляет 48,4 процента, в то время как для эффективной борьбы с вирусом необходимо достичь показателя в 90-95 процентов. При этом власти, по ее словам, пока придерживаются условной планки в 80 процентов.

«Для того, чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала — 80 процентов, для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти», — подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от вакцинации от коронавируса и пресечения фальсификации документов о прививках.