Песков назвал условие ввода дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19

Дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19 в России могут быть введены из-за недостижения уровня коллективного иммунитета. Такое условие объявления новых мер назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Песков объяснил, что при недостаточном уровне иммунитета инфекция будет усиленно распространяться и число госпитализаций возрастет.
По словам пресс-секретаря президента, коллективный иммунитет к коронавирусу должен поддерживаться на высоком уровне благодаря первичной и повторной вакцинации.
Ранее президент Владимир Путин предупредил о последствиях задержки с достижением коллективного иммунитета. По словам главы государства, в таком случае многие усилия, которые были предприняты в рамках борьбы с пандемией, пойдут насмарку.
О необходимом уровне иммунитета в России рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что желательно достигнуть коллективного иммунитета в 90-95 процентов, сейчас он составляет 48,4 процента.