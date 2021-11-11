Российский вирусолог оценил идею введения QR-кодов в общественном транспорте

Вирусолог Нетесов: QR-коды действительно могут помочь в борьбе с коронавирусом

Введение QR-кодов в общественном транспорте, магазинах и кафе может действительно помочь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Так соответствующую идею властей оценил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Об этом в четверг, 11 ноября, пишут «Известия».

По его словам, такая мера предотвратит контакты привитых граждан с теми, кто не прошел вакцинацию. Кроме того, считает медик, применение таких электронных пропусков с совокупности с масштабной вакцинацией «будет намного эффективнее в борьбе с распространением COVID-19, чем введение периодов нерабочих дней».

11 ноября стало известно, что российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в ряде общественных мест и транспорте. Речь идет о подтверждении иммунизации граждан при посещении, в частности, кафе и ресторанов, а также при посадке на поезд или самолет.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею введения системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте до 2022 года дорогостоящим и бесполезным предприятием.