Онищенко оценил идею введения QR-кодов до 2022 года

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил идею введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте до 2022 года. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это предприятие дорогостоящим и бесполезным.

Ранее стало известно, что российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Речь идет о подтверждении иммунизации граждан при посещении, к примеру, кафе и ресторанов, а также при посадке на поезд или самолет.

Уточняется, что данная мера является экстренной и обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Она будет действовать до июня 2022 года. Поправки планируется ввести в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Детализацию новых норм поручат регионам.

Дорогостоящее предприятие

Онищенко сообщил, что введение QR-кодов на постоянной основе — мера избыточная. «Сегодня это удобно, я привился, хожу беспрепятственно куда хочу. А что будет завтра? То есть если завтра будет грипп, то мы и грипп загоним под эти QR-коды?» — задался вопросом бывший санитарный врач страны.

Он сообщил, что в настоящий момент QR-код — это удобно. В нем хранится вся необходимая информация о вакцинации человека, однако она может стать бесполезной в ближайшем будущем, высказался Онищенко.

«Это дорогостоящее предприятие, и без него можно обойтись. Просто нужно сделать все для того, чтобы люди привились. Если есть возможность, то конечно, пожалуйста. Но вообще для этого [нужны] огромные деньги. QR-код — это удобно, но, если это в 22-м году отменят, значит, кто-то неплохо на этом наживется», — заявил экс-главный санитарный врач России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полная отмена QR-кодов и других ограничений, введенных из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране, возможна лишь после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета.

QR-коды в России ввели с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что их использование во время пандемии показало высокую эффективность. Он отметил, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает гражданам принять решение о необходимости вакцинации против COVID-19.