Россиян предупредили о резком росте черного рынка QR-кодов

Сайтов, которые специализируются на продаже поддельных QR-кодов, станет больше. Об этом в интервью РБК предупредили эксперты по информационной безопасности, которые считают, что усиление контроля за наличием QR-кодов со стороны государства спровоцирует резкое повышение спроса среди россиян и, как следствие, рост предложения.

Как отметил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, даже сейчас на черном рынке ежедневно появляются несколько ресурсов, предлагающих поддельные QR-коды. По его мнению, практика поголовной проверки в магазинах и на транспорте приведет к еще более значительному росту.

«Злоумышленники всегда быстро реагируют на новостную повестку, особенно связанную с коронавирусом и ограничениями. Поэтому уже сейчас мы видим рост количества подобных ресурсов, его пик пришелся на середину октября и может продолжиться в дальнейшем», — согласился главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Кроме того, набирает популярность продажа поддельных справок о медотводе от вакцинации. Они обходятся в среднем в два раза дешевле, чем нелегальный сертификат.

Как рассказал Голованов, в России популярны две мошеннические схемы, связанные с вакцинацией. Первая подразумевает продажу QR-кодов, ведущих на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы, а вторая — покупку реальных QR-кодов, которые злоумышленники получают в сговоре с врачами. Средняя стоимость QR-кода с записью на «Госуслугах» составляет четыре тысячи рублей. Подделка обойдется россиянину в 2,5 тысячи рублей.

«При этом на сегодняшний день 95 процентов продаваемых на черном рынке QR-кодов являются мусором — сертификаты не внесены ни в какие базы, а фейковый сайт не пройдет проверку в случае, если код будет сканироваться специальной программой», — резюмировал ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил идею введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте до 2022 года. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это предприятие дорогостоящим и бесполезным.