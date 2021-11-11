В России предложили внедрить QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд

РСТ: QR-коды необходимо запрашивать при посадке на рейс, а не при покупке авиабилета

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предложил внедрить QR-коды при регистрации на рейс, а не при покупке авиабилетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отметил эксперт, если авиакомпании будут запрашивать документ у пассажиров перед бронированием полета, это скажется на стоимости бюджетных билетов, которые продаются заранее.

«В этом случае, считаем, целесообразнее ввести QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода», — отметил Горин.

Кроме того, спикер также отметил, что перед введением QR-кодов необходим переходный период, во время которого необходимо разрешить туристам летать с ПЦР-тестами.

Помимо прочего, Горин предложил разрешить летать тем людям, которые привились только одним компонентом вакцины и сохранить возможность возврата купленного билета в течение 30 дней.

11 ноября стало известно, что в России хотят ввести обязательные QR-коды при посадке в поезда и на самолеты, а также для посещения общественных мест (например, непродуктовых магазинов без товаров первой необходимости). Уточнялось, что власти готовят два соответствующих законопроекта.

Кроме того, в пресс-службе РЖД сообщили, что компания начала проработку деталей по введению QR-кодов на железнодорожном транспорте. Новые правила проезда в поездах будут определяться положениями законодательства. Также отмечается, что Россия станет не первой страной в мире, установившей подобные ограничения.