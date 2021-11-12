Произошла утечка данных полумиллиона россиян с фальшивыми справками о вакцинации

Данные более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию один из продавцов, база из одной тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей). В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов.

Цена информации

Программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов пояснил, что в базах содержатся данные ОМС россиян, стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей. По мнению Антипова, сведения были собраны в самих сервисах, предлагающих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян полагает, что данные своих клиентов могут продавать и сами создатели таких сайтов. Кроме того, предположил он, мошенники могут использовать данные покупателей для их же шантажа.

С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников Ашот Оганесян

Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где люди могут проверить свои данные на предмет утечки. Подобного мнения придерживается и директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой Александр Дворянский

Шантаж

Вместе с распространением липовых сертификатов в России выросло и число мошеннических схем, связанных со справками. Так, один из новых способов обмана подразумевает шантаж россиян, которые купили поддельный сертификат о вакцинации, пишет РБК.

Тем, кто купил поддельную справку о вакцинации, пишут, что выдавший сертификат врач был арестован, и предлагают перевести 50 тысяч рублей, чтобы удалить переписку с личными данными жертвы из почты врача.

О том, что сейчас наблюдается всплеск подобных случаев мошенничества, подтвердили в Infosecurity a Softline Company. Как рассказал начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, жертв запугивают уголовным преследованием, намекая на соучастие в подделке документов.

Способы борьбы

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский предложил делать контрольные закупки, хватать с поличным и заводить уголовные дела на мошенников, торгующих липовыми сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Политик обратил внимание на рост активности мошенников в интернете, в особенности в социальных сетях. По его мнению, площадкам нужно вести борьбу со злоумышленниками, которые предлагают поддельные справки.«Надо сделать так, чтобы они активнее включились в эту работу и такого рода объявления блокировали и передавали информацию о них в правоохранительные органы», — считает он.

Боярский также предложил чаще напоминать покупателем подобных бумаг, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Если ты привит, у тебя не будет тяжелого течения болезни. Я всех призываю подумать не только о себе, но и об окружающих Сергей Боярский

Наказание

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев назвал подделку сертификатов о вакцинации самообманом. По его словам, фальсификация грозит уголовной ответственностью. В случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью переквалифицируют на «более тяжелую», добавил он.